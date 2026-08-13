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Unbekannter schlägt Mann (40) in Augsburg mit Glasflasche – schwer verletzt

Unbekannter schlägt Mann (40) in Augsburg mit Glasflasche – schwer verletzt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Mann in Innenstadt von unbekanntem Täter mit Glasflasche verletzt

Inhalte im Überblick

In der Nacht auf Mittwoch ist ein 40-Jähriger am Leonhardsberg in Augsburg Opfer einer Gewalttat geworden. Gegen 4.00 Uhr ging der Mann stadtauswärts auf dem Gehweg, als er einen Unbekannten auf der Fahrbahn bemerkte und ihn aufforderte, die Straße zu verlassen. Daraufhin soll der Unbekannte dem 40-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben; dabei erlitt das Opfer eine Kopfplatzwunde.

Tatablauf und Beschreibung des Verdächtigen

Nach Angaben der Polizei stand der später Beschuldigte zunächst mitten auf der Fahrbahn. Als der 40-Jährige ihn ansprach, sei er unvermittelt mit der Flasche zugeschlagen worden. Der Angreifer wird als etwa 20 Jahre alt mit dunklen Haaren beschrieben; er soll eine dunkle Hose und einen dunklen Pullover getragen haben. Nach der Tat war er in Begleitung von zwei weiblichen Personen.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Polizei Augsburg Mitte hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich zu melden.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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