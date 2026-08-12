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Niedrige Wasserstände in Augsburg: Stadt warnt vor Gefahren beim Baden in Stadtbächen

Niedrige Wasserstände in Augsburg: Stadt warnt vor Gefahren beim Baden in Stadtbächen
Presse Augsburg
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Die aktuell niedrigen Wasserstände sorgen auch in Augsburg für besondere Bedingungen in den Stadtbächen. Die Stadt warnt deshalb beim Baden in mehreren Gewässerabschnitten vor zusätzlichen Gefahren.

Betroffen sind die vom Badeverbot ausgenommenen Bereiche Gögginger Luftbad, Proviantbach, Lochbach und Hauptstadtbach. Aufgrund des niedrigen Wasserstands können dort vorhandene Halteseile teilweise nur schwer oder gar nicht erreicht werden.

Die Stadt Augsburg weist darauf hin, dass die Wasserstände der Stadtbäche unmittelbar von Lech und Wertach abhängig sind. Die niedrigen Pegel können daher von der Stadt nicht ausgeglichen werden.

An einigen Stellen sollen temporäre Sicherheitshinweise auf die derzeit besondere Situation aufmerksam machen. Badegäste werden gebeten, entsprechend vorsichtig zu sein und die Bedingungen vor Ort zu beachten.

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