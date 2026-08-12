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Union: Dos Santos-Wintz wird neue Erste Parlamentsgeschäftsführerin

Union: Dos Santos-Wintz wird neue Erste Parlamentsgeschäftsführerin
DTS Nachrichtenagentur
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Die CDU-Politikerin Catarina dos Santos-Wintz soll neue Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Unionsfraktion werden. Das berichtet die “Rheinische Post” unter Berufung auf eine SMS von Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) an die Abgeordneten der Union.

Catarina dos Santos-Wintz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Darin heißt es, dos Santos-Wintz sei eine “hervorragende Kollegin, die dieses wichtige Amt kraftvoll ausüben” werde. Sie habe als Parlamentarische Geschäftsführerin bereits viel Erfahrung gesammelt und die damit verbundenen Aufgaben “überzeugend erledigt”. Darüber hinaus sei sie “bestens vernetzt und durchsetzungsstark”.

Frei zeigte sich fest davon überzeugt, dass die 32-Jährige die Interessen der Fraktion “geschickt gegenüber den anderen Fraktionen vertreten und die Geschäfte der Fraktion nach innen wie nach außen bestens führen” werde.

Die in Lissabon geborene und in Aachen lebende dos Santos-Wintz soll auf Steffen Bilger folgen, der Verkehrsminister geworden ist.

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