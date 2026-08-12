Merz auch nächste Woche noch im Urlaub

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist offenbar auch nächste Woche noch im Urlaub. Es werde keine Kabinettssitzung geben, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur.

In der übernächsten Woche, also am 26. August, soll das Kabinett dann wieder regulär tagen – und dann auch wieder unter der Leitung des Kanzlers. “Davon ist auszugehen”, sagte Hille. Merz wäre dann, wenn er nicht schon ein paar Tage früher wiederkommt, volle vier Wochen abwesend gewesen.

Um die genaue Ausgestaltung des Kanzlerurlaubs macht das Kanzleramt im Vorfeld immer – aus Sicherheitsgründen – ein großes Geheimnis, nur scheibchenweise erfährt man das wahre Ausmaß. Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte Merz am 29. Juli nach der Entlassung und Ernennung von Ministern und der Sondersitzung der Unionsfraktion. Aus dem Bundespresseamt hieß es anschließend, dass der Kanzler “ein paar Tage versucht, auszuspannen”, aber er sei “natürlich immer im Dienst”.