Elektrorollstuhl auf Staatsstraße 2130 von Kleintransporter erfasst – 84-Jähriger tödlich verunglückt

Tödlicher Unfall bei Mauth: Elektro-Krankenfahrstuhl kollidiert mit Kleintransporter

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2130 im Gemeindebereich Mauth, nahe der Annathalmühle, ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 84-Jähriger, der mit seinem Elektro-Krankenfahrstuhl am rechten Fahrbahnrand von der Annathalmühle in Richtung Mitterfirmiansreuth unterwegs war, kollidierte mit einem von hinten herannahenden Kleintransporter. Der 84-jährige wurde mitsamt seinem Krankenfahrstuhl in den Straßengraben geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 74-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Unfallhergang wird untersucht

Nach Angaben der Polizei ist die genaue Ursache des Zusammenstoßes noch nicht vollständig geklärt. Zur Aufklärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen sollen klären, wie es zu der Kollision zwischen dem Krankenfahrstuhl und dem Transporter kommen konnte.

Folgen für die Strecke und Einsatzkräfte

Die Staatsstraße war infolge des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Annathal unterstützte die Polizei am Einsatzort. Der Gesamtschaden wird von den Behörden auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.