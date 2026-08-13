Blendung durch tief stehende Sonne: Pkw kollidiert frontal mit Schaufellader – drei leicht verletzt, 20.000 Euro Schaden

Frontalzusammenstoß in Kempten: Drei Leichtverletzte nach Blendung durch Sonne

In Kempten ist am Donnerstagmorgen ein Pkw bei stark blendender Sonne auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem Baustellen-Schaufellader zusammengeprallt. Bei dem Unfall in der Leonhardstraße wurden alle drei Insassen des Autos leicht verletzt, zwei von ihnen kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der Fahrer des Schaufelladers blieb unverletzt.

Ablauf des Unfalls

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 07:00 Uhr. Demnach wurde der 41 Jahre alte Pkw-Fahrer durch die tief stehende Sonne so stark geblendet, dass sein Fahrzeug auf die linke Fahrbahnseite geriet. Dort traf er frontal auf einen 21-jährigen Bauarbeiter, der mit seinem fünf Tonnen schweren Schaufellader unterwegs war.

Durch den Aufprall wurde der Schaufellader angehoben und auf die Front des Autos geworfen. Im Pkw entstand Totalschaden; den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Der Fahrer des Schaufelladers sowie die Maschine blieben unbeschädigt, sodass Fahrer und Gerät ihre Straßenbauarbeiten ohne Beeinträchtigung fortsetzen konnten.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.