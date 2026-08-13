Polizeipräsidium Niederbayern

Großbrand in Schweinestall bei Adlkofen: Kein Hinweis auf Brandstiftung, Schaden sechsstellige Summe

Großbrand in Schweinestall bei Adlkofen: Kein Hinweis auf Brandstiftung, Schaden sechsstellige Summe
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Nach dem Großbrand in einem Schweinestall in Adlkofen haben die Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Landshut ihre Untersuchungen am Einsatzort vorerst abgeschlossen. Nach aktuellem Ermittlungsstand sprechen die Ermittler derzeit nicht von einer vorsätzlichen Brandstiftung; ob ein technischer Defekt die Ursache war, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Inhalte im Überblick

Ermittlungen ohne Hinweise auf Brandlegung

Die Brandermittler führten umfangreiche Untersuchungen an der ausgebrannten Stallanlage durch und zogen jetzt vorläufig Bilanz: “Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen liegen aktuell keine Hinweise auf eine Brandlegung vor.” Diese Feststellung schließt die Möglichkeit anderer Ursachen nicht aus, eine Brandursache konnte bislang nicht abschließend geklärt werden.

Technische Ursachen werden geprüft, Schaden unklar

Ob ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat, prüfen die Ermittler weiter. Konkrete Aussagen zur Höhe des Schadens sind noch nicht möglich; nach Einschätzung der Ermittler dürfte sich der Schaden jedoch auf mindestens einen sechsstelligen Betrag belaufen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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