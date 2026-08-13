Fünf Festnahmen wegen Kokainhandels: Über 600 g Kokain in Mühldorf sichergestellt

Rauschgiftermittler nehmen fünf Beschuldigte nach Zugriff fest

Im Landkreis Mühldorf am Inn haben Rauschgiftermittler der Kriminalpolizei fünf Männer vorläufig festgenommen, die verdächtigt werden, mit Kokain in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Bei den am 11. August durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler insgesamt mehr als 600 Gramm Kokain, 170 Gramm Cannabis, 10 Gramm Crystal, Bargeld im unteren vierstelligen Bereich sowie mehrere griffbereite Messer. Die Beschuldigten wurden noch am Folgetag einem Ermittlungsrichter vorgeführt; es wurden Haftbefehle erlassen und die Männer sitzen seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Ermittlungsablauf und Unterstützung durch das LKA

Die Aktion erfolgte im Rahmen intensiv geführter Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Traunstein und des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizei Mühldorf. Unterstützt wurden die Rauschgiftermittler von Einsatzkräften des Bayerischen Landeskriminalamts. Bei dem geplanten Zugriff wurden fünf Männer im Alter zwischen 27 und 61 Jahren festgenommen. Alle stammen aus den Landkreisen Mühldorf am Inn und Traunstein; die Staatsangehörigkeiten sind überwiegend deutsch, einmal polnisch.

Beschlagnahmte Beweismittel und rechtliche Schritte

Bei den Durchsuchungen wurden über 600 Gramm Kokain, 170 Gramm Cannabis und 10 Gramm Crystal sichergestellt, zudem wurde Bargeld im unteren vierstelligen Bereich aufgefunden sowie mehrere griffbereite Messer. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurden die Beschuldigten dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Die Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei setzen die Ermittlungen fort.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.