Große Maschinenhalle bei Bad Endorf brennt: Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich

Feuer in Maschinenhalle bei Bad Endorf: Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe

In der Nacht auf Mittwoch, 12. August 2026, brannte gegen 0.20 Uhr eine Maschinenhalle im Bad Endorfer Ortsteil Ströbing. In der Halle gelagerte landwirtschaftliche Geräte, Anhänger und Heu wurden zerstört. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen.

Großeinsatz von Feuerwehren verhindert Übergreifen der Flammen

Die Integrierte Leitstelle und die Polizei wurden kurz nach Mitternacht über den Brand informiert. Vor Ort stellte die Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee fest, dass die Halle in Brand geraten war. Rund 120 Helfer der umliegenden Feuerwehren löschten die Flammen, ein Übergreifen auf die Umgebung konnte so verhindert werden.

Die ersten Maßnahmen erfolgten durch die Polizeiinspektion Prien am Chiemsee; anschließend übernahm der Kriminaldauerdienst die weiteren Untersuchungen im Auftrag der Kriminalpolizei Rosenheim. Insgesamt waren elf Freiwillige Feuerwehren mit 122 Einsatzkräften, vier Rettungsdienstbesatzungen, das Technische Hilfswerk sowie Polizeibeamte der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee und des Kriminaldauerdienstes der Kripo Rosenheim an der Einsatzstelle tätig.

Ursache weiterhin unklar

Zur Ursache des Brandes können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden, die ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.