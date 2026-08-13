Bericht: Frederik Bouffier wird PGF der Unionsfraktion

Der Bundestagsabgeordnete Frederik Bouffier (CDU) soll laut eines Medienberichts Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion werden. Der 35-Jährige aus dem Wahlkreis Gießen (Hessen) werde den Posten von Catarina dos Santos-Wintz übernehmen, die zur Ersten Parlamentarischen Geschäftsführerin aufsteigen soll, berichtet das Magazin Politico.

Fraktionschef Thorsten Frei (CDU) schreibt demnach in einer internen Nachricht, Bouffier verfüge bereits über einen großen Erfahrungsschatz auf allen politischen Ebenen und dadurch über ein breites Netzwerk. Er habe sich im Bundestag im Bereich der Innenpolitik einen Namen gemacht.

Frei schreibt weiter, Bouffier zeichneten darüber hinaus seine zupackende und lösungsorientierte Art und sein Teamgeist aus.

Bouffier ist Sohn des ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier.