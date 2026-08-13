Politik & Wirtschaft

Bericht: Frederik Bouffier wird PGF der Unionsfraktion

Bericht: Frederik Bouffier wird PGF der Unionsfraktion
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Der Bundestagsabgeordnete Frederik Bouffier (CDU) soll laut eines Medienberichts Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion werden. Der 35-Jährige aus dem Wahlkreis Gießen (Hessen) werde den Posten von Catarina dos Santos-Wintz übernehmen, die zur Ersten Parlamentarischen Geschäftsführerin aufsteigen soll, berichtet das Magazin Politico.

Frederik Bouffier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Fraktionschef Thorsten Frei (CDU) schreibt demnach in einer internen Nachricht, Bouffier verfüge bereits über einen großen Erfahrungsschatz auf allen politischen Ebenen und dadurch über ein breites Netzwerk. Er habe sich im Bundestag im Bereich der Innenpolitik einen Namen gemacht.

Frei schreibt weiter, Bouffier zeichneten darüber hinaus seine zupackende und lösungsorientierte Art und sein Teamgeist aus.

Bouffier ist Sohn des ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier.

- Anzeige -
Bundeswehr-Brigade in Litauen zu 60 Prozent besetzt
Ramelow: Höcke und Wagenknecht passen zusammen
US-Börsen freundlich – Sorge vor Zinserhöhung schwindet
Bauernverband warnt vor Ernteausfällen
Volker Beck wehrt sich gegen Gerichtsentscheidung
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Volker Beck wehrt sich gegen Gerichtsentscheidung Volker Beck wehrt sich gegen Gerichtsentscheidung
Nächster Artikel Bericht: FC Bayern plant Anteilsverkauf an Heiztechnikfirma Bericht: FC Bayern plant Anteilsverkauf an Heiztechnikfirma

Folgen Sie uns

You Might also Like