Bericht: FC Bayern plant Anteilsverkauf an Heiztechnikfirma

Der FC Bayern veräußert laut eines Medienberichts die letzten fünf Prozent seiner Anteile an den Heiztechnik-Konzern Viessmann. Wie die “tz” am Donnerstag meldete, soll der Kaufpreis angeblich bei 250 Millionen Euro liegen.

Gründungsort des FC Bayern München (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Viessmann ist bereits sogenannter “Platin-Partner” des Rekordmeisters, durch den Anteilserwerb wäre das Unternehmen dann Hauptpartner und damit in einer Riege mit Hauptsponsor Telekom und den Anteilseignern Adidas, Audi und Allianz.

Der Verein hält bisher 75 Prozent an der Aktiengesellschaft, Adidas, Audi und Allianz haben jeweils 8,33 Prozent am Club. Durch den Anteilsverkauf sänke der Vereinsanteil auf 70 Prozent.

“Wir haben einen Deal mit unseren Mitgliedern, dass wir nicht mehr als 30 Prozent verkaufen”, hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß 2025 in einem Podcast gesagt. Fünf Prozent könnten verkauft werden, ohne die Mitglieder zu fragen. “Für mehr bräuchten wir eine Zweidrittelmehrheit. Und die werden wir niemals kriegen.”

Der FC Bayern München e.V. ist der eigentliche Sportverein und bildet die Basis des Clubs. Er hat die Mitglieder und ist unter anderem für die verschiedenen Sportabteilungen zuständig. In die FC Bayern München AG ist der Profifußball ausgegliedert.

Die AG kümmert sich damit um das wirtschaftliche und operative Geschäft rund um die Profimannschaft – etwa Bundesliga und Champions League, Transfers, Sponsoring, Vermarktung und die Lizenzspielerabteilung. Die AG wird von einem Vorstand geführt, während der Verein über seine Beteiligung maßgeblichen Einfluss auf die strategische Ausrichtung des Profifußballs behält.