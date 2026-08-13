Erste deutsche Gold-Medaillen bei Leichtathletik-EM in Birmingham

Bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Birmingham gibt es die ersten deutschen Gold-Medaillen. Gesa Krause aus Hessen holte das Edelmetall im 3.000-Meter-Hindernislauf. Die deutsche Athletin erreichte das Ziel in 9:12,69 Minuten und sicherte sich ihren dritten EM-Titel. Alice Finot aus Frankreich holte Silber, während Olivia Gürth mit Bronze ihre erste internationale Medaille gewann.

Gesa Krause bei der Leichtathletik-EM am 13.08.2026, Michal Laudy/Pressfocus/ddp via dts Nachrichtenagentur

Im Zehnkampf der Männer triumphierte Leo Neugebauer und wurde Europameister. Nach zehn Disziplinen erzielte er insgesamt 8.611 Punkte. Sein Landsmann Niklas Kaul folgte ihm mit 8.573 Punkten und sicherte sich die Silbermedaille. Der Norweger Sander Skotheim komplettierte das Podium mit Bronze.

Im Diskuswurf der Männer zeigte Henrik Janssen aus Magdeburg zwar eine konstante Leistung, konnte sich jedoch nicht verbessern und blieb hinter den Medaillenrängen. Der Slowene Kristjan Ceh verteidigte seinen Titel mit einem beeindruckenden Wurf von 72,51 Metern. Mykolas Alekna aus Litauen und Daniel Stahl aus Schweden belegten in dieser Disziplin die weiteren Podestplätze.