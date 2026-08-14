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SPD will “Bundesfeuerwehr” für Waldbrandbekämpfung

SPD will “Bundesfeuerwehr” für Waldbrandbekämpfung
DTS Nachrichtenagentur
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Die SPD plädiert angesichts zunehmender Waldbrände in Deutschland für die Einrichtung einer “Bundesfeuerwehr”.

Feuerwehr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Fraktionsvize Esra Limbacher sagte der “Rheinischen Post”, die Wald- und Vegetationsbrände zeigten, dass sich die Anforderungen an den Bevölkerungsschutz verändert hätten. Er halte es für sinnvoll, über eine Bundesfeuerwehr als Unterstützungseinheit nachzudenken, die bei großen Waldbränden zum Einsatz komme, so Limbacher.

Die Einheit könne besondere Fähigkeiten vorhalten, die nicht jeder Landkreis und jedes Bundesland selbst aufbauen könne – beispielsweise für die Waldbrandbekämpfung aus der Luft. Zudem solle sie Einsatzkräfte vor Ort unterstützen. Zugleich müsse geprüft werden, ob Ausstattung und Zuständigkeiten der Feuerwehren noch zu den Gefahren passten, mit denen künftig zu rechnen sei.

Die “Bundesfeuerwehr” ist Teil eines von Limbacher federführend erarbeiteten Hitzeschutzplans der SPD. Der Plan sieht unter anderem höhere Standards für soziale Einrichtungen, etwa durch Klimaanlagen, eine Neuordnung der Wasserversorgung und die Aufnahme des Klimaschutzes ins Grundgesetz vor.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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