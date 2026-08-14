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Landkreis Donau-Ries | Motorradfahrer landet nach Überholmanöver in Biotop – Schilf verhindert wohl Schlimmeres

Landkreis Donau-Ries | Motorradfahrer landet nach Überholmanöver in Biotop – Schilf verhindert wohl Schlimmeres
Presse Augsburg
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Gempfing/Überacker – Ein 36-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Überholmanöver auf der Staatsstraße 2027 von der Fahrbahn abgekommen und in einem angrenzenden Biotop gelandet. Nach Angaben der Polizei verhinderte der dichte Bewuchs vermutlich schwerere Verletzungen.

Der Motorradfahrer war auf der Staatsstraße 2027 in Richtung Überacker unterwegs. Auf Höhe der Unfallstelle setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Lastwagens an. In einem Kurvenbereich verlor der 36-Jährige jedoch die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mitsamt seiner Maschine in das angrenzende Biotop.

Das dort wachsende dichte Schilf bremste den Aufprall offenbar deutlich ab. Trotz des Unfallhergangs erlitt der Motorradfahrer lediglich leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war kein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Der 36-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort, ein Transport per Hubschrauber war jedoch nicht erforderlich.

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Das beschädigte Motorrad wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Fremdschäden entstanden nach Angaben der Polizei nicht.

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