Neue Trikots – Ratiopharm Ulm bringt Weiß zurück aufs heimische Parkett

Nach elf Jahren kehrt bei Ratiopharm Ulm eine bekannte Tradition zurück: In der Saison 2026/27 tragen die Basketballer bei ihren Heimspielen wieder weiße Trikots. Auswärts setzt der Verein auf Orange. Damit verbindet das neue Jersey die Geschichte des Clubs mit seinem Blick nach vorne.

Für Ratiopharm Ulm ist Weiß weit mehr als nur eine Trikotfarbe. Zahlreiche besondere Partien, Erfolge und prägende Spieler der vergangenen Jahre sind mit dem klassischen Heimlook verbunden. Bei vielen Anhängern dürfte die Rückkehr deshalb Erinnerungen an vergangene Höhepunkte wecken.

Nach elf Jahren Abstinenz wird Weiß nun wieder das Parkett der ratiopharm arena prägen. Das neue Heimtrikot greift damit ein Stück Vereinsgeschichte auf und verleiht ihm gleichzeitig einen zeitgemäßen Rahmen.

Orange geht mit auf Reisen

Auch Orange bleibt ein fester Bestandteil der Ulmer Vereinsfarben. Die Farbe ziert künftig das Auswärtstrikot und soll den Club vor allem auf fremdem Parkett begleiten.

Ob bei Spielen in Deutschland, auf Reisen oder bei internationalen Aufgaben: Mit Orange wollen die Doppelstädter ihre Vereinsidentität auch außerhalb der eigenen Halle sichtbar machen.

Tradition trifft Aufbruch

Das neue Trikotkonzept steht damit für eine Verbindung aus Bewährtem und Neuem. Weiß soll an die Heimat und die prägenden Kapitel der Vereinsgeschichte erinnern, Orange symbolisiert dagegen die Identität des Clubs und den Anspruch, diese auch über die Stadtgrenzen hinaus zu tragen.

Erhältlich sind die neuen Trikots ab 21. August im Onlineshop von Ratiopharm Ulm. Der Preis liegt bei 99,95 Euro.