Schwäbische Sparkassen bleiben auf stabilem Kurs

Die sechs schwäbischen Sparkassen haben das Geschäftsjahr 2025 trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen erfolgreich abgeschlossen. Bei der Mitgliederversammlung des Sparkassen-Bezirksverbandes Schwaben in Augsburg wurde zudem der Vorstand für die neue kommunale Wahlperiode einstimmig gewählt.

An der Spitze des Bezirksverbandes steht weiterhin der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse. Er wurde einstimmig als Vorsitzender bestätigt. Dem Vorstand gehören außerdem mehrere kommunale Vertreter wie Augsburgs OB Dr. Florian Freund, Dr. Hans Reichhart (Landrat des Landkreises Günzburg) und der Donau-Rieser Landrat Michael Dinkelmeier an. Auch Führungskräfte der schwäbischen Sparkassen sind im Gremium vertreten. Bezirksobfrau Sandra Peetz-Rauch (Stadtsparkasse Augsburg) und ihr Stellvertreter im Bezirk, Daniel Gastl (Sparkasse Schwaben Bodensee) sind ebenso Mitglieder im Vorstand wie Oliver Haecker als Schriftführer (Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen) und Kassier Martin Jennewein (Sparkasse Nordschwaben).

Mehr Kredite und Einlagen

Die Geschäftszahlen zeigen eine positive Entwicklung. Die gemeinsame Bilanzsumme der sechs Institute stieg 2025 um 3,5 Prozent auf rund 38,7 Milliarden Euro. Das Kreditvolumen erhöhte sich um 3,1 Prozent auf 25,35 Milliarden Euro. Die Kundeneinlagen wuchsen um 4,1 Prozent auf 30,52 Milliarden Euro.

Damit sehen sich die Sparkassen in ihrer Rolle als regionale Partner von Privatkunden, Unternehmen und Kommunen bestätigt.

Millionen für die Region

Auch abseits des Bankgeschäfts engagierten sich die Sparkassen. Rund 5,9 Millionen Euro flossen 2025 in Projekte aus den Bereichen Kultur, Sport, Bildung, Soziales sowie Umwelt und Nachhaltigkeit. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Finanzbildung von Kindern und Jugendlichen.

Digital und vor Ort

Die Sparkassen setzen zugleich auf moderne digitale Angebote und persönliche Beratung. Ende 2025 verfügten die sechs Institute über 204 Geschäftsstellen, 118 SB-Stellen und 497 Geldautomaten. Insgesamt beschäftigten sie 4.875 Menschen, darunter 450 Auszubildende.

Mit Fusionen wurde zudem die Struktur weiterentwickelt. Zum Jahresbeginn 2025 entstanden die Sparkasse Altbayern und die Sparkasse Nordschwaben.

Für die kommenden Jahre wollen die Institute ihre digitale Leistungsfähigkeit ausbauen, zugleich aber an der persönlichen Beratung und ihrem regionalen Engagement festhalten.