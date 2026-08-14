Ausgebrannter VW-Golf bei Meilenhofen: Brand verursacht Flurschaden, Polizei ermittelt

Ein brennender VW Golf hat am Donnerstagnachmittag westlich von Meilenhofen nahe einer Wiese vollständig Schaden genommen. Feuerwehr und Polizei wurden am 13. August 2026 alarmiert; beim Eintreffen der Streifenbesatzung stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Felder verhindern, trotzdem entstand erheblicher Flurschaden.

Brandursache unklar – Kriminalpolizei übernimmt

Weil ein vorsätzliches Inbrandsetzen des Fahrzeugs nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizeiinspektion Landshut die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Ermittler prüfen nun die Umstände des Feuerereignisses und versuchen, Hinweise zum Ablauf zu sammeln.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise von Personen, die am Donnerstag, 13.08.2026, zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr westlich von Meilenhofen an der Verbindungsstraße zwischen Meilenhofen und Aiglsbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.