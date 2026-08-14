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Zwei mutmaßliche IS-Mitglieder in Sachsen festgenommen

Zwei mutmaßliche IS-Mitglieder in Sachsen festgenommen
DTS Nachrichtenagentur
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1 Minuten Lesezeit

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat am Dienstag und Donnerstag zwei mutmaßliche IS-Mitglieder im Alter von 33 und 27 Jahren festnehmen lassen. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, erfolgten die Festnahmen in Dresden und Königstein aufgrund von Haftbefehlen des Oberlandesgerichts Dresden.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Den beiden Männern wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen. Sie sollen zwischen Februar 2016 und Mai 2017 beziehungsweise zwischen April 2016 und Februar 2017 als Kämpfer für den “Islamischen Staat” aktiv gewesen sein und dafür monatlich Geld erhalten haben. Bei den zeitgleich durchgeführten Durchsuchungen ihrer Wohnungen stellten die Einsatzkräfte des Polizeilichen Terrorismus-Abwehrzentrums Mobiltelefone, einen Laptop und Ausweisdokumente sicher.

Die Beschuldigten wurden dem Ermittlungsrichter beim Oberlandesgericht Dresden vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten technischen Geräte, dauern an.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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