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Wegen Waldbrand in der Eifel Evakuierungen geplant

Wegen Waldbrand in der Eifel Evakuierungen geplant
DTS Nachrichtenagentur
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Nachdem ein Wald- und Wiesenbrand im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz immer größere Ausmaße annimmt, warnen die Behörden die Bevölkerung vor, die Gegend vorübergehend zu verlassen.

Feuerwehr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Bereiten Sie sich auf eine Evakuierung der Ortschaften Langenfeld und Arft vor. Nehmen Sie nur das Nötigste für 2-3 Tage außer Haus mit”, heißt es in einer offiziellen Warnmeldung, die am Freitagnachmittag verbreitet wurde.

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hatte zuvor die Einsatzleitung übernommen. Zahlreiche Feuerwehreinheiten waren vor Ort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde dringend geraten, das Gebiet zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen. Fenster und Türen sollten geschlossen und Lüftungs- sowie Klimaanlagen abgeschaltet werden.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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