AfD-Protest vor Berliner Volksbühne endet mit Tumult

Vor der Berliner Volksbühne ist es am Freitag zu einem Tumult gekommen. Mehrere Personen tauchten mit AfD-Plakaten auf und stellten sich direkt vor das Theaterhaus, wie ein Reporter der dts Nachrichtenagentur beobachtete.

Ob es sich um eine offizielle Aktion der AfD handelte, war zunächst unklar. Die Protestler wurden schließlich unter großem Trubel von Passanten vertrieben, es kam zu hitzigen Wortgefechten und Beleidigungen wie “Fickt euch”. Ein Transparent mit denselben Worten war seit dem Vormittag auch vor dem Gebäude aufgehängt.

Zuvor hatte die Berliner Volksbühne eine für Freitag geplante Veranstaltung, bei der ausschließlich schwarze Kinder und Jugendliche zum Planschen ins provisorische Schwimmbad vor dem Gebäude eingeladen waren, abgesagt. Die Kinder seien Ziel rechter und rassistischer Hetze geworden, hieß es zur Begründung.