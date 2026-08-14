Politik & Wirtschaft

AfD-Protest vor Berliner Volksbühne endet mit Tumult

AfD-Protest vor Berliner Volksbühne endet mit Tumult
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Vor der Berliner Volksbühne ist es am Freitag zu einem Tumult gekommen. Mehrere Personen tauchten mit AfD-Plakaten auf und stellten sich direkt vor das Theaterhaus, wie ein Reporter der dts Nachrichtenagentur beobachtete.

AfD-Plakate vor Berliner Volksbühne am 14.08.2026, via dts Nachrichtenagentur

Ob es sich um eine offizielle Aktion der AfD handelte, war zunächst unklar. Die Protestler wurden schließlich unter großem Trubel von Passanten vertrieben, es kam zu hitzigen Wortgefechten und Beleidigungen wie “Fickt euch”. Ein Transparent mit denselben Worten war seit dem Vormittag auch vor dem Gebäude aufgehängt.

Zuvor hatte die Berliner Volksbühne eine für Freitag geplante Veranstaltung, bei der ausschließlich schwarze Kinder und Jugendliche zum Planschen ins provisorische Schwimmbad vor dem Gebäude eingeladen waren, abgesagt. Die Kinder seien Ziel rechter und rassistischer Hetze geworden, hieß es zur Begründung.

Gordon Schnieder hat keine Ambitionen für Berlin
Roth kritisiert Berliner CDU in Volksbad-Affäre
Kanzleramt stimmte Steuererhöhungen in Verhandlungen zu
Dax geht mit Gewinnen ins Wochenende
Schnieder kritisiert Merz für Regierungsumbildung
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Schnieder kritisiert Merz für Regierungsumbildung Schnieder kritisiert Merz für Regierungsumbildung
Nächster Artikel Dax geht mit Gewinnen ins Wochenende Dax geht mit Gewinnen ins Wochenende

Folgen Sie uns

You Might also Like