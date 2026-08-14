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Electric Callboy erobert erneut die Spitze der Album-Charts

Electric Callboy erobert erneut die Spitze der Album-Charts
DTS Nachrichtenagentur
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Die deutsche Metalcore-/Trancecore-Band “Electric Callboy” steht mit ihrem neuen Album “Tanzneid” neu an der Spitze der deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Nach dem Album “Tekkno” in 2022 ist es die zweite Spitzenposition für die Gruppe aus Castrop-Rauxel.

Mann mit Kopfhörern, via dts Nachrichtenagentur

Stray Kids landen mit “This & That” auf Platz zwei und setzen damit eine Serie fort. Seit 2023 kam die südkoreanische Boygroup mit jedem Release in die deutsche Top 3. Rapperin Juju mit “44 ME” und Aschkobar & Asche mit “Feind von Jedem LP” folgen auf den Plätzen drei und vier.

In den Single-Charts behaupten Shakira & Burna Boy mit “Dai Dai” weiterhin die Spitzenposition. Dahinter folgen “Movin` To The Sun” von Hugel, Imael Angel & Ultra Naté und “Killy Manjaro” von Summer Cem & Billa Joe. Neueinsteiger sind unter anderem Tame Impala mit “Loser” auf Platz 40 und Stray Kids mit “This & That” auf Platz 48.

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Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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