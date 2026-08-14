Toter und drei Schwerverletzte bei Frontalcrash auf B2 bei Pleinfeld

Tödlicher Unfall auf B2 bei Pleinfeld: Ein Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr

Auf der Bundesstraße 2 bei Pleinfeld im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist am Freitagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Ein 38 Jahre alter Mann aus einem VW Passat erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, drei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen.

Die 79-jährige Fahrerin eines Hyundai Santa Fe war kurz vor 11:30 Uhr auf der B2 in Richtung Weißenburg unterwegs. Auf Höhe des Gemeindeteils Mischelbach kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden VW Passat, in dem sich drei Personen befanden. In beiden Fahrzeugen wurden Insassen zum Teil eingeklemmt und mussten von Einsatzkräften befreit werden.

Schwerverletzte per Hubschrauber in Kliniken gebracht

Der 38-jährige Fahrer des VW starb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die 43-jährige Beifahrerin sowie ein fünfjähriger Junge aus dem VW wurden schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen. Auch die 79-jährige Fahrerin des Hyundai erlitt schwere Verletzungen und wurde nach einer ersten Versorgung vor Ort per Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht.

Unfallaufnahme, Gutachter und Sperrung der Fahrbahn

Die Polizeiinspektion Weißenburg nahm den Unfall auf. Zur Klärung der genauen Unfallursache wird die Untersuchung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von einem Gutachter unterstützt. Die Beamten stellten die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge sicher.

Die B2 war im betroffenen Abschnitt zunächst in beide Richtungen gesperrt; die Feuerwehr leitete den Verkehr ab. Um kurz nach 15:00 Uhr konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.