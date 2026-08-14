Politik & Wirtschaft

Autoindustrie erwägt härteren Kurs gegen China

Autoindustrie erwägt härteren Kurs gegen China
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Die deutsche Autoindustrie könnte angesichts wachsender Konkurrenz aus China ihren bislang zurückhaltenden Kurs in der Handelspolitik ändern. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) prüfe derzeit, ob eine Anpassung seiner Positionen nötig sei, sagte eine Sprecherin dem “Handelsblatt”.

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Es liege auch “an China, mit konstruktiven Vorschlägen auf Europa zuzugehen und wettbewerbsverzerrendes Verhalten konsequent und schnell zu stoppen”. Bislang hatte sich die Branche deutlich gegen zusätzliche Handelsbarrieren ausgesprochen.

Vergangenen Monat hatte VW-Konzernchef Oliver Blume gefordert, bestehende EU-Ausgleichszölle auf chinesische Elektroautos auch auf Plug-in-Hybride auszuweiten. Hintergrund seien wachsende Überkapazitäten und Exporte aus China nach Europa, weil der größte Automobilmarkt der Welt derzeit schwächelt.

In Industriekreisen wird zudem darüber diskutiert, mögliche Schutzmaßnahmen auf weitere Hybridantriebe auszuweiten. Der Marktanteil chinesischer Hersteller in Europa ist über alle Antriebsarten hinweg seit 2021 von 0,5 auf knapp zehn Prozent gestiegen, Nicht-EU-Länder wie Großbritannien oder Norwegen miteingeschlossen.

- Anzeige -

Ein Kurswechsel des VDA könnte auch die Bundesregierung beeinflussen. Im Oktober läuft auf EU-Ebene eine Prüffrist ab, um konkrete Handelsschutzmaßnahmen gegen China vorzubereiten.

Bilger schließt Pkw-Maut nicht aus
Hoppermann lehnt Schneiders Hitzeschutz-Pläne ab
Rainer alarmiert über extreme Trockenheit
Bartsch kritisiert “Spiegel”-Cover zu AfD-Politiker Siegmund
Städte- und Gemeindebund fordert mehr Geld für Waldbrandschutz
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Hoppermann lehnt Schneiders Hitzeschutz-Pläne ab Hoppermann lehnt Schneiders Hitzeschutz-Pläne ab
Nächster Artikel Vermisster in Geiersthal lebend gefunden – nach Dehydrierung in Klinik gebracht Vermisster in Geiersthal lebend gefunden – nach Dehydrierung in Klinik gebracht

Folgen Sie uns

You Might also Like