Politik & Wirtschaft

Städte- und Gemeindebund fordert mehr Geld für Waldbrandschutz

Städte- und Gemeindebund fordert mehr Geld für Waldbrandschutz
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) fordert wegen der zunehmenden Waldbrandgefahr eine dauerhafte finanzielle Unterstützung der Kommunen durch Bund und Länder.

Wald (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

DStGB-Präsident Ralph Spiegler sagte der “Rheinischen Post”: “Die Bedrohungslage durch Waldbrände spitzt sich derzeit in mehreren Regionen zu. Sie ist sichtbare Folge des durch den Menschen verursachten Klimawandels.” Er ergänzte, diese neue Situation bei der Brandbekämpfung bedeute für die kommunalen Feuerwehren eine zusätzliche Herausforderung und erfordere einen Paradigmenwechsel bei der Prävention von Bränden. Dies betreffe sowohl die Ausstattung der Feuerwehren mit den notwendigen technischen Mitteln zur Waldbrandbekämpfung als auch den sukzessiven Umbau der Wälder.

Spiegler fügte hinzu, die Finanzierung dieser Aufgaben übersteige die Möglichkeiten der Kommunen. Bund und Länder müssten deshalb dauerhaft finanziell unterstützen, denn es sei eine gesamtstaatliche Aufgabe, die Anpassung an den Klimawandel zu meistern. Auch hier würde eine Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz und Klimaanpassung im Grundgesetz entsprechende Voraussetzungen zum gemeinschaftlichen Vorgehen schaffen. Er argumentierte, vorausschauende Investitionen seien nachhaltiger und kostengünstiger, als erst dann zu handeln, wenn der Wald schon brenne. Diese Brände gingen mit nur schwer kontrollierbaren Gefahren für Feuerwehrleute und Bevölkerung sowie für die Vegetation einher.

Bilger schließt Pkw-Maut nicht aus
Autoindustrie erwägt härteren Kurs gegen China
Hoppermann lehnt Schneiders Hitzeschutz-Pläne ab
Rainer alarmiert über extreme Trockenheit
Bartsch kritisiert “Spiegel”-Cover zu AfD-Politiker Siegmund
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Durchsuchungen in Kempten: Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen Lebensmittelgesetz Durchsuchungen in Kempten: Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen Lebensmittelgesetz
Nächster Artikel Falscher Polizist holt Wertgegenstände bei 55‑Jährigem in Kriegshaber ab Falscher Polizist holt Wertgegenstände bei 55‑Jährigem in Kriegshaber ab

Folgen Sie uns

You Might also Like