Falscher Polizist holt Wertgegenstände bei 55‑Jährigem in Kriegshaber ab

Unbekannter gibt sich als Polizist aus und stiehlt Wertgegenstände in Kriegshaber

In Kriegshaber hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagmittag einen 55-Jährigen telefonisch kontaktiert, sich als Angehöriger der Kriminalpolizei ausgegeben und behauptet, in der Umgebung fänden derzeit Diebstähle und Einbrüche statt. Aus diesem Grund müsse der Mann seine Wertgegenstände erst abgeben, damit sie „durch einen vermeintlichen Polizeibeamten vor dem Diebstahl gesichert werden“. Gegen 13.00 Uhr erschien anschließend ein unbekannter Abholer an der Wohnanschrift des 55-Jährigen und entwendete verschiedene Wertgegenstände, bevor er unerkannt flüchtete. Die Ermittler konnten den Täter trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr antreffen.

Beschreibung des Täters und Ermittlungsstand

Der Abholer wurde als etwa 40 Jahre alt, rund 180 Zentimeter groß, mit schwarzen Haaren und Bart sowie südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Die genaue Höhe des Beuteschadens ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs.

Zeugenaufruf und Präventionstipps

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Hinweise von Personen, die gegen 13.00 Uhr im Bereich der Unteren Osterfeldstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. In der Mitteilung weist die Polizei zudem auf Verhaltensregeln hin: “Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.” Weitere Hinweise lauten unter anderem: Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen; überprüfen Sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer; suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus; lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung; verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.