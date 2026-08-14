18-Jährige in Straßenbahn in Hochzoll angegriffen und sexuell belästigt

In einer stark besetzten Straßenbahn in Hochzoll ist am Donnerstagabend eine 18-Jährige nach eigenen Angaben belästigt worden; es kam anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Frau leicht verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.07 Uhr in einer Bahn an der Friedberger Straße, als die junge Frau sich durch die räumliche Nähe und die Blicke eines unbekannten Mannes gestört fühlte.

Auseinandersetzung in der Bahn

Nach Angaben der 18-Jährigen spuckte sie daraufhin in Richtung des Mannes und traf ihn am Fuß. Im weiteren Verlauf versuchte der Unbekannte, die Frau zu Boden zu bringen. Als dieser Versuch scheiterte, trat der Mann mit seinem Fuß gegen den Fuß der 18-Jährigen. Zudem berührte er sie während der Auseinandersetzung im Brustbereich.

Täterbeschreibung und Flucht

Der Tatverdächtige verließ die Straßenbahn an der Haltestelle Hochzoll Mitte und entfernte sich anschließend in Richtung Hochzoller Straße. Begleitet wurde er von zwei bislang unbekannten Frauen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 190 Zentimeter groß, mit dunkelgrauem Vollbart, bekleidet mit einer Cap, kurzer Hose und einem blau karierten Hemd; er führte einen rot-schwarzen Rucksack der Marke FILA mit sich.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und der sexuellen Belästigung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.