E-Bike (KTM Macina) vom Aschaffenburger Hauptbahnhof gestohlen – Polizei sucht Zeugen

E-Bike am Aschaffenburger Hauptbahnhof gestohlen

Ein E-Bike ist zwischen dem 3. und dem 13. August 2026 aus der Fahrradabstellung am Hauptbahnhof Aschaffenburg entwendet worden. Der 23-jährige Besitzer hatte das Mountainbike mit Schloss abgestellt und bemerkte beim Zurückkehren am 13. August gegen 16:40 Uhr, dass das Rad nicht mehr an seinem Abstellplatz stand. Die Bundespolizei geht von einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus und hat Ermittlungen aufgenommen.

Beschreibung des Fahrrads und Schadenhöhe

Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein grünes Mountainbike der Marke KTM, Modell Macina Team. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.849,00 Euro beziffert. Zur genauen Tatzeit sowie zu den Tätern liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Polizei bittet um Hinweise

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg sucht Zeugen, die im Zeitraum vom 3. bis zum 13. August 2026 im Bereich der Fahrradabstellung am Hauptbahnhof verdächtige Personen oder sonstige Feststellungen im Zusammenhang mit dem entwendeten E-Bike gemacht haben.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.