Bundespolizei München

E-Bike (KTM Macina) vom Aschaffenburger Hauptbahnhof gestohlen – Polizei sucht Zeugen

E-Bike (KTM Macina) vom Aschaffenburger Hauptbahnhof gestohlen – Polizei sucht Zeugen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

E-Bike am Aschaffenburger Hauptbahnhof gestohlen

Ein E-Bike ist zwischen dem 3. und dem 13. August 2026 aus der Fahrradabstellung am Hauptbahnhof Aschaffenburg entwendet worden. Der 23-jährige Besitzer hatte das Mountainbike mit Schloss abgestellt und bemerkte beim Zurückkehren am 13. August gegen 16:40 Uhr, dass das Rad nicht mehr an seinem Abstellplatz stand. Die Bundespolizei geht von einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus und hat Ermittlungen aufgenommen.

Inhalte im Überblick

Beschreibung des Fahrrads und Schadenhöhe

Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein grünes Mountainbike der Marke KTM, Modell Macina Team. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.849,00 Euro beziffert. Zur genauen Tatzeit sowie zu den Tätern liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Polizei bittet um Hinweise

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg sucht Zeugen, die im Zeitraum vom 3. bis zum 13. August 2026 im Bereich der Fahrradabstellung am Hauptbahnhof verdächtige Personen oder sonstige Feststellungen im Zusammenhang mit dem entwendeten E-Bike gemacht haben.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

- Anzeige -
Unbekannte werfen E‑Scooter aufs S‑Bahn‑Gleis in Sendling – Strecke kurz gesperrt
Mann bedroht Zugbegleiterin und Reisende mit Spritze im RE 40 nahe Nürnberg
Mann fällt am Münchner Hauptbahnhof ins Gleis und leistet Widerstand gegen Bundespolizei
51-jähriger Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung in Zug bei Übersee festgenommen
Bundespolizei findet gestohlene Kopfhörer in Umkleidespind – Verdächtiger aus Mühldorf durchsucht
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Mann in Obdachlosenunterkunft getötet – 22‑Jähriger am Hauptbahnhof festgenommen Mann in Obdachlosenunterkunft getötet – 22‑Jähriger am Hauptbahnhof festgenommen
Nächster Artikel Hoppermann lehnt Schneiders Hitzeschutz-Pläne ab Hoppermann lehnt Schneiders Hitzeschutz-Pläne ab

Folgen Sie uns

You Might also Like