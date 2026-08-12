Bundespolizei München

51-jähriger Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung in Zug bei Übersee festgenommen

51-jähriger Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung in Zug bei Übersee festgenommen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Mann in Regionalzug bei Übersee festgenommen

Die Bundespolizei hat am 10. August einen 51-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine 42-jährige Frau am Bahnhof Traunstein und anschließend in einem Regionalzug in Richtung München sexuell belästigt zu haben. Die Festnahme erfolgte beim Halt des Zuges am Bahnhof Übersee, nachdem die Geschädigte den Nothalt betätigt hatte.

Inhalte im Überblick

Vorfall am Bahnsteig und im Zug

Nach Angaben der Polizei befand sich die 42-Jährige gegen 11:45 Uhr am Bahnsteig des Bahnhofs Traunstein, als es zunächst zu einer sexuellen Belästigung durch den späteren Tatverdächtigen kam. Beide stiegen in den Regionalzug BRB79024 Richtung München ein. Während der Fahrt soll der 51-Jährige die Frau erneut belästigt und zudem mehrfach Fotos von ihr gemacht haben. Auf Höhe des Bahnhofs Übersee löste die Geschädigte den Nothalt aus, woraufhin Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Freilassing den Tatverdächtigen vorläufig festnahmen.

Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die am 10. August am Bahnhof Traunstein oder im genannten Regionalzug ebenfalls angesprochen oder sexuell belästigt worden sein könnten. Außerdem werden Hinweise von Personen erbeten, die weitere sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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