Mann in Obdachlosenunterkunft getötet – 22‑Jähriger am Hauptbahnhof festgenommen

Festnahme nach tödlicher Auseinandersetzung in Obersendling

In einer Unterkunft für Wohnungslose in der Boschetsrieder Straße in Obersendling ist am Donnerstagabend ein 55-jähriger Bewohner tot aufgefunden worden. Nach Mitteilung eines Anwohners/Anrufers fanden Einsatzkräfte gegen 18:30 Uhr die leblose Person in einem Zimmer; trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und Hinzuziehung des Rettungsdienstes verstarb der Mann noch vor Ort. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dem 55-Jährigen schwere Verletzungen zugefügt.

Ermittlungen und Spurensicherung vor Ort

Unmittelbar nach dem Notruf wurden zahlreiche Polizeikräfte an die Örtlichkeit beordert. Am Tatort führten Kräfte der Spurensicherung Untersuchungen durch, und das Kommissariat 11 (Mordkommission) nahm noch vor Ort die Ermittlungen zum Hergang und den Hintergründen der Tat auf. Parallel leiteten die Einsatzkräfte Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet sowie Anwohnerbefragungen im Nahbereich ein.

Festnahme am Hauptbahnhof

Im Verlauf der Fahndung konnte gegen 19:50 Uhr am Hauptbahnhof ein Tatverdächtiger durch Kräfte der Bundespolizei festgenommen werden. Es handelt sich um einen 22-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der ebenfalls Bewohner der genannten Unterkunft war. Das Kommissariat 11 führt die weiteren Ermittlungen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.