Polizeipräsidium Niederbayern

Vermisster in Geiersthal lebend gefunden – nach Dehydrierung in Klinik gebracht

Vermisster in Geiersthal lebend gefunden – nach Dehydrierung in Klinik gebracht
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Mann nach umfangreicher Suche in Wald lebend gefunden

Ein seit dem Vortag als vermisst gemeldeter Mann wurde am Freitag gegen 14:20 Uhr lebend auf einem Wanderweg in der Nähe von Geiersthal im Landkreis Regen aufgefunden. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung entdeckten Einsatzkräfte die offenbar schlafende Person, brachten sie aus dem Wald und überstellten sie wegen deutlicher Dehydrierung in eine Klinik.

Inhalte im Überblick

Großaufgebot suchte nach dem Vermissten

An den umfangreichen Suchmaßnahmen waren Feuerwehr-, Bergwacht- und Rettungskräfte sowie Personensuchhunde beteiligt. Die Suche lief trotz der erfolgreichen Auffindung weiterkoordiniert, bis der Mann lokalisiert werden konnte.

Behörden danken Medien und bitten um Löschung von Daten

Das Polizeipräsidium Niederbayern und die örtliche Polizeiinspektion Viechtach dankten in einer Mitteilung den Medien für die Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es werde gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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