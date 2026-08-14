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Waldbesitzer warnen vor zu viel Totholz

Waldbesitzer warnen vor zu viel Totholz
DTS Nachrichtenagentur
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Angesichts zunehmender Waldbrände warnt der Verband der Waldeigentümer vor überzogenem Naturschutz. Präsident Andreas Bitter sagte der “Rheinischen Post”: “Naturschutz und ein einseitig ausgerichteter Klimaschutz dürfen nicht dazu führen, dass Biomassevorräte im Wald immer weiter angereichert werden und damit das Waldbrandrisiko steigt.”

Wald (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Waldbrandgefahr in Deutschland steige weiter. Gleichzeitig müsse man berücksichtigen, dass sich durch Erntereste und Totholz in den Wäldern Biomasse anreichern könne und damit zusätzliches Brandmaterial entstehe, sagte Bitter. Problematisch sei das besonders in sich selbst überlassenen Wäldern und Schutzgebieten, wenn Waldpflege und Brandschutzmaßnahmen eingeschränkt seien.

Nötig sei ein aktiver Waldschutz, der Naturschutz, Klimaanpassung und Waldbrandprävention verbinde. Dazu gehöre eine forstliche Bewirtschaftung, die die Vitalität der Bestände fördere und dürre Bäume entnehme.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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