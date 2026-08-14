Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Durchsuchungen in Kempten: Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen Lebensmittelgesetz

Durchsuchungen in Kempten: Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen Lebensmittelgesetz
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Kempten haben Ermittler am 14. August mehrere Räume eines Gewerbebetriebs in der Heisingerstraße durchsucht. Anlass der Maßnahme sind Ermittlungen der Kriminalpolizei Kempten unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Kempten wegen des Anfangsverdachts von Verstößen gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; den Ermittlungen war eine anonyme Anzeige vorausgegangen.

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Durchsuchungen an Firmensitz und Außenlagern

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft führten Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Kempten gemeinsam mit der Polizeiinspektion Kempten und den Zentralen Einsatzdiensten Kempten die Durchsuchungen am Firmensitz sowie in den Außenlagern des Betriebs durch. Die Maßnahme zielte darauf ab, Beweismittel sicherzustellen und den Sachverhalt vor Ort zu klären.

Ermittlungen in enger Abstimmung mit Kontrollbehörde

Die weiteren Ermittlungen liegen weiterhin bei der Kriminalpolizei Kempten unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten. Sie erfolgen in enger Abstimmung mit der bayerischen Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Da das Verfahren andauert, können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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