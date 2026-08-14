Heftige Auseinandersetzung in Senden: 30‑Jähriger verletzt 38‑Jährigen schwer, Festnahme nach Hubschraubereinsatz

Schwere Verletzung nach Streit in Mehrfamilienhaus in Senden

Bei einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Senden am späten Abend des 13. August 2026 ist ein 38 Jahre alter Mann erheblich verletzt worden. Ein 30-jähriger Mann aus Polen wurde daraufhin von der Polizei im Stadtgebiet festgenommen, nachdem er zunächst geflüchtet war und bei der Festnahme Widerstand geleistet hatte.

Nachbar alarmiert, Rettungsdienst versorgt Verletzten

Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Einsatzkräfte verständigt, nachdem er die Situation bemerkt hatte. Während Rettungsdienst und Notarzt den schwer verletzten 38-Jährigen vor Ort versorgten, suchte die Polizei mit starken Kräften und einem Hubschrauber nach dem flüchtigen Tatverdächtigen.

Festnahme nach Fahndung und Ermittlungen durch Kripo

Die Suche führte schließlich zur Festnahme des 30-Jährigen im Stadtgebiet Senden. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand und spuckte einer Beamtin ins Gesicht. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.