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Rainer alarmiert über extreme Trockenheit

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DTS Nachrichtenagentur
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Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat sich besorgt über die Folgen der extremen Trockenheit gezeigt und eine Entschädigung betroffener Bauern in Aussicht gestellt.

Alois Rainer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die anhaltende Trockenheit setzt viele Betriebe bereits erheblich unter Druck. Hinter verdorrten Feldern und knappen Futtervorräten stehen Familien, die um ihre Ernte, die Versorgung ihrer Tiere und die Zukunft ihrer Höfe bangen”, sagte der CSU-Politiker dem “Kölner Stadt-Anzeiger”.

“Wie groß das Schadensausmaß tatsächlich sein wird, werden wir Ende August auf Grundlage der amtlichen Erntedaten belastbar bewerten und gemeinsam mit den Ländern die notwendigen Schritte auf den Weg bringen.”

Am Mittwoch habe er im Bundeskabinett über die besorgniserregende Lage auf deutschen Äckern und Weiden berichtet, so Rainer. “Wir müssen ressortübergreifend vorbereitet sein.”

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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