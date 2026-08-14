Unbekannte werfen E‑Scooter aufs S‑Bahn‑Gleis in Sendling – Strecke kurz gesperrt

Am späten Mittwochabend wurden in München-Sendling zwei E-Scooter von einer Fußgängerbrücke in den Gleisbereich zwischen den S-Bahnhaltepunkten Heimeranplatz und Harras geworfen. Ein herannahender Zug erfasste einen der Roller, der dabei vollständig zerstört wurde, der andere lag beschädigt neben den Gleisen. Die Strecke war für etwa 15 Minuten gesperrt, die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Augenzeuge alarmiert Polizei

Gegen 23:55 Uhr meldete ein Anwohner der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München, dass er gesehen habe, wie zwei unbekannte Personen von der Fußgängerbrücke aus zwei E-Scooter in den Gleisbereich warfen. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Einsatzzentrale informierte daraufhin die Bundespolizei.

Eingriff verursachte kurze Sperrung und geringe Betriebsstörungen

Eine herannahende S-Bahn erfasste einen der E-Scooter und schleifte ihn mehrere Meter mit; dieser wurde dadurch vollständig zerstört. Der zweite E-Scooter lag neben den Gleissträngen und war durch den Sturz erheblich beschädigt. Die S-Bahn selbst wurde nicht beschädigt. Die alarmierten Bundespolizisten führten eine Nahbereichsfahndung durch, die jedoch ohne Ergebnis blieb. Anschließend bargen die Beamten die Roller aus dem Gleisbereich. Die Strecke war rund 15 Minuten gesperrt, was zu geringfügigen Auswirkungen auf den Bahnbetrieb führte.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.