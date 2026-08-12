Wohnungsbrand in Untergiesing: 41‑Jähriger schwer verletzt nach Balkonsprung

Wohnungsbrand in Untergiesing: Mann schwer verletzt nach Sprung vom Balkon

In Untergiesing ist in der Nacht auf Mittwoch eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses vollständig ausgebrannt. Ein 41-jähriger Bewohner sprang vom Balkon und erlitt dabei schwere Verletzungen; er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht. Weitere Hausbewohner blieben unverletzt.

Feuerwehr löschte Brand, Ursache noch unklar

Die Feuerwehr löschte das Feuer in der betroffenen Wohnung; die übrigen Wohnungen des Hauses wurden nicht beeinträchtigt und sind weiter bewohnbar. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, führt das Kommissariat 13.

Während des Einsatzes musste die Peter-Auzinger-Straße zeitweise gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.