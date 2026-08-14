Schlägerei in Fuggerstraße: 22-Jähriger leistet Widerstand und wird festgenommen

Handgemenge in der Fuggerstraße endet mit Widerstand gegen Polizeibeamte

In der Fuggerstraße in der Augsburger Innenstadt kam es am Abend des 13. August zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern, bei der Einsatzkräfte der Polizei einschreiten mussten. Während einer der Beteiligten nach Eintreffen der Beamten Widerstand leistete und gefesselt zur Dienststelle gebracht wurde, laufen gegen alle drei Männer Ermittlungen.

Gegen 21.30 Uhr gerieten ein 16-Jähriger und ein 22-Jähriger sowie ein 20-Jähriger in eine körperliche Auseinandersetzung. Als die Polizei eintraf, zeigte sich der 22-Jährige unkooperativ und leistete Widerstand. Die Beamten fixierten ihn und brachten ihn zur Polizeidienststelle. Dabei beleidigte der 22-Jährige die Polizeibeamten mehrfach.

Ermittlungen dauern an

Die Polizei führt nun gegen die drei Männer Ermittlungen wegen unterschiedlicher Sachverhalte; die genauen Tatvorwürfe sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Der 16-Jährige und der 22-Jährige sind ukrainische Staatsbürger, der 20-Jährige besitzt die somalische Staatsangehörigkeit.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.