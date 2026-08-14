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Graffiti beschmieren Kresslesmühle-Anbau in Augsburg – 1.000 Euro Schaden

Graffiti beschmieren Kresslesmühle-Anbau in Augsburg – 1.000 Euro Schaden
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Unbekannte beschmieren Anbau der Kresslesmühle in der Barfüßerstraße

Inhalte im Überblick

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben ein oder mehrere Unbekannte den Anbau der Kresslesmühle in der Barfüßerstraße am Sterngäßchen mit Graffiti beschmiert. Die Tat ereignete sich zwischen 18.00 Uhr am 11. August 2026 und 08.00 Uhr am 12. August 2026. Nach Schätzung der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 1.000 Euro.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung sollen helfen, die Täter zu identifizieren und die Tat aufzuklären.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall entgegen.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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