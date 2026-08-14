Aggressiver Rucksack-Träger verletzt 55-Jährigen in Straßenbahn am Königsplatz

In einer Straßenbahn in der Augsburger Innenstadt ist am Donnerstagmittag ein 55 Jahre alter Mann von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf Höhe des Königsplatzes; nachdem eine Zeugin die Polizei alarmiert hatte, flüchtete der Angreifer in Richtung Moritzplatz und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Auslöser und Ablauf der Tat

Nach Angaben der Polizei hatte sich der Unbekannte in der Bahn auf den Boden gesetzt und seinen Rucksack auf den Sitzplatz neben dem 55-Jährigen geworfen. Der 55-Jährige sprach den Mann daraufhin an. Daraufhin reagierte der andere Fahrgast aggressiv und ging auf den 55-Jährigen los. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden den Angreifer nicht mehr vor Ort vor.

Beschreibung des flüchtigen Mannes und Ermittlungen

Die Polizei beschreibt den Flüchtigen als etwa 40 Jahre alt und rund 185 Zentimeter groß. Er habe blonde, lange Haare getragen, zu einem Zopf gebunden und mit einem blauen Haargummi fixiert. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich und war bekleidet mit einem grauen T-Shirt und schwarzer kurzer Jeans. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden aufgenommen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.