Polizeibericht Augsburg vom 14.08.2026

Gegen 14.30 Uhr sprach der 55-Jährige den bislang Unbekannten an, nachdem sich dieser auf den Boden gesetzt und seinen Rucksack auf den Sitzplatz neben den 55-Jährigen geschmissen hatte. Daraufhin reagierte der Unbekannte aggressiv und ging auf den 55-Jährigen los. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Als der Unbekannte dies bemerkte, flüchtete er in Richtung Moritzplatz. Dieser konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Der 55-Jährige wurde leicht verletzt.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 40 Jahre alt

Circa 185 cm groß

Blonde lange Haare zu einem Zopf gebunden

blaues Haargummi

führte schwarzen Rucksack mit sich

bekleidet mit grauem T-Shirt, schwarzer kurzer Jeans

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Der 55-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung und Widerstand