Polizeibericht Augsburg vom 14.08.2026

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Gegen 14.30 Uhr sprach der 55-Jährige den bislang Unbekannten an, nachdem sich dieser auf den Boden gesetzt und seinen Rucksack auf den Sitzplatz neben den 55-Jährigen geschmissen hatte. Daraufhin reagierte der Unbekannte aggressiv und ging auf den 55-Jährigen los. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Als der Unbekannte dies bemerkte, flüchtete er in Richtung Moritzplatz. Dieser konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.
Der 55-Jährige wurde leicht verletzt.
Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:
- Circa 40 Jahre alt
- Circa 185 cm groß
- Blonde lange Haare zu einem Zopf gebunden
- blaues Haargummi
- führte schwarzen Rucksack mit sich
- bekleidet mit grauem T-Shirt, schwarzer kurzer Jeans
Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
Der 55-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung und Widerstand
Am Donnerstag (13.08.2026) kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in der Fuggerstraße.
Gegen 21.30 Uhr kam es offenbar zwischen einem 16-Jährigen und einem 22-Jährigen, sowie zwischen dem 16-Jährigen und einer weiteren Person, einem 20-jährigen Mann, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Bei Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der 22-Jährige unkooperativ und leistete Widerstand. Daraufhin fixierten die Polizeibeamten den 22-Jährigen und brachten ihn auf eine Polizeidienststelle. Hierbei beleidigte der 22-Jährige die Polizeibeamten mehrfach.
Die Polizei ermittelt nun wegen unterschiedlichen Fällen gegen die drei Männer. Die genauen Tatvorwürfe sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.
Der 16-Jährige und der 22-Jährige besitzen die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 20-Jährige besitzt die somalische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti
Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/232-2110 entgegen.
Kriegshaber – Kriminalpolizei ermittelt nach Callcenterbetrug und bittet um Mithilfe
Am Donnerstagmittag meldete sich ein bislang unbekannter Täter telefonisch bei einem 55-Jährigen und gab sich als Angehöriger der Kriminalpolizei aus. Hierbei gab der Täter an, dass aktuell Diebstähle und Einbrüche in der Umgebung stattfinden würden. Auf Grund dessen müssten die Wertgegenstände des 55-Jährigen nun durch Abholung durch einen vermeintlichen Polizeibeamten vor dem Diebstahl gesichert werden.
Gegen 13.00 Uhr begab sich dann ein bislang unbekannter Täter zur Wohnanschrift des 55-Jährigen und entwendete im Anschluss diverse Wertgegenstände. Der Täter entfernte sich im Anschluss unerkannt. Dieser konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.
Der Abholer wird wie folgt beschrieben:
- Circa 40 Jahre alt
- Circa 180 cm groß
- Schwarze Haare und Bartträger
- Südländisches Erscheinungsbild
Die genaue Höhe des Beuteschadens ist aktuell Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Betrugs.
Darüber hinaus bittet die Kriminalpolizei Augsburg um Mithilfe. Gesucht werden Zeugen, welche gegen 13.00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Unteren Osterfeldstraße getätigt haben. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323 – 3821 zu melden.
Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang zudem unter anderem folgende Tipps:
- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.
- Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.
- Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.
- Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.
- Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.
- Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:
https://www.polizei.bayern.de/nmmo
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick
Hochzoll – Polizei ermittelt nach Körperverletzung und weiterer Delikte
Gegen 17.07 Uhr befanden sich eine 18-Jährige und ein bislang unbekannter Täter in der Straßenbahn im mittleren Teil. Die Straßenbahn war zu diesem Zeitpunkt stark ausgelastet. Die 18-Jährige fühlte sich auf Grund der räumlichen Nähe und der Blicke des unbekannten Täters belästigt von diesem. Die 18-Jährige spuckte auf Grund dessen in Richtung des unbekannten Täters und traf diesen am Fuß. Der Täter versuchte die 18-Jährige im Nachgang zu Boden zu bringen. Als dies misslang, trat der Unbekannte mit seinem Fuß gegen den Fuß der 18-Jährigen. Während der Auseinandersetzung berührte der Unbekannte die 18-Jährige zudem im Brustbereich.
Der unbekannte Täter verließ die Straßenbahn an der Haltestelle Hochzoll Mitte und entfernte sich im Anschluss unerkannt in Richtung Hochzoller Straße. Begleitet wurde der unbekannte Täter von zwei bislang unbekannten Frauen.
Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:
- Circa 190 cm
- Dunkelgrauer Vollbart
- Bekleidet mit Cap, kurzer Hose, blau kariertem Hemd
- Führte rot-schwarzen Rucksack der Marke FILA mit sich
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts der Körperverletzung und der sexuellen Belästigung.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323 – 2310 zu melden.
Die 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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