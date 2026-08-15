Großbrand an ehemaliger Grenze: Wald bei Höchheim brennt auf Hektarfläche, 200 Einsatzkräfte im Einsatz

Großbrand im Grenzgebiet zwischen Bayern und Thüringen: Feuerwehr bringt Flächenbrand unter Kontrolle

Ein ausgedehnter Waldbrand im Bereich der ehemaligen innerdeutschen Grenze zwischen Höchheim und Behrungen sorgte am späten Freitagabend für einen Großeinsatz von Feuerwehren und Hilfsorganisationen. Das Feuer war gegen 22:20 Uhr gemeldet worden; bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannten rund ein Hektar Waldfläche. Die Flammen konnten schließlich gegen 01:00 Uhr unter Kontrolle gebracht werden.

Großaufgebot löschte Brand, Landwirte unterstützten mit Wassertransport

Bis zu 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rettungsdienst, der Bergwacht mit einer Wärmebilddrohne sowie Polizeibeamte waren vor Ort. Auch Feuerwehren aus dem angrenzenden Thüringen waren in den Einsatz eingebunden. Weil auf der Anhöhe, auf der sich das Feuer ausbreitete, keine Löschwasserreservoirs vorhanden waren, wurde Löschwasser im Pendelverkehr von regionalen Landwirten und weiteren Betrieben herangeführt. „Hervorzuheben ist, dass sich auf beiden Seiten der Landesgrenze etliche Gespanne einfanden, um Löschwasser beizubringen“, heißt es in der Meldung.

Während der Löscharbeiten wurden zwei Angehörige der örtlichen Feuerwehren leicht verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Brandwache bleibt in Bereitschaft, Ermittlungen laufen

Die örtlichen Feuerwehren bleiben nach aktuellem Stand noch bis Samstag, 18 Uhr, vor Ort und stellen eine Brandwache. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen; „Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen gegenwärtig nicht vor“. Nach Angaben der Polizei befindet sich die Brandausbruchstelle mitten in einem Waldstück, abseits von jeglichen Zufahrtswegen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.