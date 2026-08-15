Polizeipräsidium Niederbayern

Vierjähriges Kind stirbt bei Wohnhausbrand in Bodenmais

Vierjähriges Kind stirbt bei Wohnhausbrand in Bodenmais
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Vierjähriges Kind stirbt bei Wohnhausbrand in Bodenmais

Inhalte im Überblick

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bodenmais ist in der Nacht zum 15. August ein vier Jahre altes Kind ums Leben gekommen. Alle anderen Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen, das Kind wurde von Feuerwehrkräften leblos geborgen. Das Haus ist durch das Feuer so stark beschädigt, dass es derzeit nicht mehr bewohnbar ist.

Feuerwehr kämpfte lange gegen Aufflammungen

Der Brand war am 14. August gegen 22:35 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und bekämpfte das Feuer. Erst nach Mitternacht konnten die Löscharbeiten beendet werden, nachdem das Feuer zuvor immer wieder aufflammte.

Ursache noch unklar, Kriminalpolizei ermittelt

Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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