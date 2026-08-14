Owen Ansah sprintet zu EM-Gold über 200 Meter

Owen Ansah hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham über 200 Meter Gold für Deutschland gewonnen. Mit einer Zeit von 19,95 Sekunden ließ er seine Konkurrenten deutlich hinter sich.

Owen Ansah bei der Leichtathletik-EM 2026 in Birmingham, Godfrey Pitt/Zuma/ActionPlusSports/ddp via dts Nachrichtenagentur

Wegen starken Rückenwinds wird ein neuer deutscher Rekord wahrscheinlich nicht verbucht. Der aus Anguilla stammende Brite Zharnel Hughes belegte mit 20,16 Sekunden den zweiten Platz.

Bronze ging an Eseosa Fostine Desalu (Italien) und den Titelverteidiger Timothe Mumenthaler (Schweiz). Beide Athleten erreichten das Ziel in exakt 20,251 Sekunden und teilten sich somit den dritten Platz.