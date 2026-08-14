DB Cargo reaktiviert alte Güterwagen wegen Niedrigwasser

Wegen der schwierigen Lage für Schiffstransporte infolge niedriger Pegelstände will die Deutsche Bahn jetzt auch alte Güterwaggons reaktivieren. Das geht nach Informationen der “Rheinischen Post” aus einem Papier von DB-Cargo-Chef Bernhard Osburg für die “Verkehrsträgerübergreifende Koordinierungsrunde Niedrigwasser” hervor.

“Zusätzlich wird die Reaktivierung dauerhaft abgestellter Güterwagen geprüft und vorbereitet”, heißt es in dem Dokument, aus dem die Zeitung berichtet. Zudem sollen weitere Wagenkapazitäten “im europäischen Markt” erschlossen werden. DB Cargo könne “unmittelbar” 900 Wagen mobilisieren, 300 davon sofort. Osburg sagte, 900 Wagen ersetzten 200 Binnenschiffe.

“Wir stehen den betroffenen Industrien bereits kurzfristig tatkräftig zur Seite”, heißt es in dem Papier weiter. Zusatzverkehre für Kunden aus der Chemie- und Stahlindustrie würden “mit vollem Fokus” umgesetzt.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hatte angesichts des Niedrigwassers angekündigt, dass Fracht von den Binnenschiffen auf Schiene und Straße verlagert werde.