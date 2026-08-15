Toter Motorradfahrer nach Auffahrmanöver auf B8 bei Straubing – Vorfahrtsmissachtung vermutet

Motorradfahrer bei Unfall auf der B8 bei Straubing tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B8 bei Straubing ist am Samstagabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 19:00 Uhr ein 39-jähriger Mann mit seinem Mitsubishi von Lerchenhaid auf die B8 in Richtung Straubing und übersah dabei einen 25-jährigen BMW-Fahrer, der ebenfalls Richtung Straubing unterwegs war. Der BMW-Fahrer wich nach links aus, um eine Kollision zu vermeiden; dabei touchierten die Fahrzeuge an den Seiten. Im Gegenverkehr befand sich eine Gruppe von drei Motorradfahrern, einer davon, ein 43-jähriger Mann, prallte mit der Front des BMW zusammen, stürzte und erlag kurze Zeit später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Ablauf des Unfalls und Beteiligte

Der 39-jährige Unfallverursacher blieb nach den Ermittlungen unverletzt. Der 25-jährige BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Kollision zwischen dem Motorrad und dem BMW ereignete sich, nachdem der Mitsubishi die Vorfahrt des BMW missachtet hatte. Die Polizei gab an, dass sich zum Zeitpunkt des Ausweichmanövers die Berührung der Fahrzeugseiten ereignete und dadurch der Unfall mit den nachfolgenden Folgen ausgelöst wurde.

Ermittlungen, Sperrung und Sachschaden

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B8 war an der Unfallstelle bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bis etwa 23:50 Uhr komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei als fünfstelliger Betrag angegeben.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.