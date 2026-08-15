Johannes Liebmann schwimmt über 1.500 Meter zu Weltrekord

Bei den Schwimmeuropameisterschaften in Paris ist der Deutsche Johannes Liebmann über 1.500 Meter Freistil Weltrekord geschwommen und hat damit Gold für Deutschland geholt.

Johannes Liebmann am 15.08.2026 nach seinem Weltrekord, Joel Marklund/Bildbyran/Sipa/ddp via dts Nachrichtenagentur

Der 19-Jährige vom SC Magdeburg brauchte für die 1,5 Kilometer im Wasser am Samstagabend 14 Minuten, 26 Sekunden und 79 Hundertstel. Er unterbot damit die bisherige Bestleistung um fast vier Sekunden, den bisherigen Europarekord um sechs Sekunden.

Auf Platz zwei, mit 13 Sekunden Abstand zu Liebmann, kam Zalán Sárkány aus Ungarn ins Ziel, nur etwa eine weitere Sekunde dahinter der Deutsche Oliver Klemet.

Liebmann hatte in Paris zuvor schon Gold über 800 Meter ebenfalls im Freistil geholt.