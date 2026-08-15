Frankenderby in Fürth: Hunderte Polizisten, wieder Pyrotechnik, wenige Verletzte

Pyrotechnik bei Frankenderby sorgt für wiederholte Einsätze der Polizei

Beim 277. Frankenderby zwischen der Spielvereinigung Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg im Sportpark Ronhof / Thomas Sommer kam es am Samstag, 15. August 2026, in beiden Fanlagern wiederholt zum Einsatz von Pyrotechnik. Größere Auseinandersetzungen zwischen Anhängern beider Vereine blieben nach Angaben der Polizei die Ausnahme, es wurden jedoch mehrere Einsätze und geringfügige Gewaltdelikte registriert.

Fanmarsch mit Pyro-Einsatz und gezielte Trennungsmaßnahmen

Im Vorfeld des Spiels versammelten sich rund 2.000 Anhänger der Spielvereinigung in der Gustavstraße und zogen anschließend im Fanmarsch zum Stadion. Dabei kam es mehrfach zur Zündung pyrotechnischer Gegenstände wie Rauchtöpfen und Knallkörpern. Aus dem Lager der Gästefans wurde vor allem während der Partie wiederholt das Abbrennen von Pyrotechnik beobachtet.

Die mittelfränkische Polizei setzte im und im unmittelbaren Umfeld des Stadions erneut auf eine konsequente Fantrennung, um direkte Begegnungen rivalisierender Fans weitgehend zu vermeiden. Das direkte Aufeinandertreffen blieb die Ausnahme; lediglich in einzelnen Fällen mussten polizeiliche Einsatzkräfte sowie der Ordnungsdienst einschreiten. Bis zum Abend (17:30 Uhr) wurden im Zusammenhang mit dem Derby drei Körperverletzungsdelikte angezeigt.

Rund um das Spiel waren mehrere Hundert Beamtinnen und Beamte der mittelfränkischen Polizei sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingesetzt, um den Ablauf zu sichern und Eskalationen zu verhindern.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.