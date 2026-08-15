Polizeipräsidium Unterfranken

72-Jährige aus Seniorenheim in Euerdorf vermisst – Polizei bittet um Hinweise

72-Jährige aus Seniorenheim in Euerdorf vermisst – Polizei bittet um Hinweise
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Eine 72 Jahre alte Frau aus einem Seniorenheim in Euerdorf, Landkreis Bad Kissingen, wird seit Samstagvormittag vermisst. Die Seniorin wurde zuletzt gegen 09:00 Uhr in der Schweinfurter Straße gesehen; obwohl Polizeikräfte das Heim und das unmittelbare Umfeld suchten, fehlt bislang jede Spur. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte die Frau zu Fuß unterwegs sein und möglicherweise in einer hilflosen Lage sein.

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Beschreibung der Vermissten

Bei der Vermissten handelt es sich um Carol Ratcliffe. Die Polizei beschreibt sie als schlank und etwa 160 bis 170 Zentimeter groß. Aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes wird ein Alter von 60 bis 70 Jahren angegeben. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Bluse, eine grün-weiße Hose und Flip-Flops und führte eine rote Handtasche mit sich. Nach Angaben der Behörden spricht die Frau nur Englisch.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Hammelburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Wer die beschriebene Frau gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich zu melden. Sämtliche bisher durchgeführten Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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