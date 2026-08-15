57-Jähriger nach Brandserie in Kaldorf festgenommen — Untersuchungshaft

Ermittler nehmen Tatverdächtigen nach Bränden in Kaldorf fest

Nach mehreren Brandlegungen im Tittinger Ortsteil Kaldorf haben Ermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt einen 57-jährigen Mann aus dem nördlichen Landkreis Eichstätt unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Der Beschuldigte wurde nach einer Wohnungsdurchsuchung heute einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Ermittlungen führten auf die Spur des Verdächtigen

Die Festnahme geht auf intensive Untersuchungen der Kriminalpolizei zurück. Nach Angaben der Behörden hatten die Ermittlungen den 57-Jährigen als Tatverdächtigen identifiziert. Die Maßnahme erfolgte auf Anordnung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt; zuvor war seine Wohnung durchsucht worden.

Offene Fragen und laufende Prüfungen

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Insbesondere werde geprüft, “ob der Beschuldigte auch an weiteren ähnlichen Delikten aus der jüngeren Vergangenheit beteiligt gewesen sein könnte.” Konkrete Hinweise zu weiteren Tatverdächtigungen oder Motiven nennt die Polizei nicht.

Am 10. August waren in den frühen Morgenstunden an drei jeweils etwa einen Kilometer voneinander entfernten Stellen südlich von Kaldorf ein großer Holzstoß, eine Flurgrotte und ein wegbegleitender Grünstreifen in Brand geraten. Die Feuerwehren konnten ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern und die Brände löschen. Spezialisten der Kriminalpolizei hatten nach einer ersten Besichtigung den Verdacht der Brandstiftung geäußert. Der geschätzte Sachschaden lag bei rund 30.000 Euro; mögliche Zusammenhänge mit ähnlichen Bränden der vergangenen Wochen werden geprüft.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.