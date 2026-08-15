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16-Jähriger verunglückt in Landsberg – Dreirädriges Fahrzeug landet auf dem Dach

16-Jähriger verunglückt in Landsberg – Dreirädriges Fahrzeug landet auf dem Dach
Symbolbild Unfall
Presse Augsburg
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Landsberg am Lech – Ein 16-Jähriger ist am späten Freitagabend in Landsberg mit einem dreirädrigen Kraftfahrzeug verunglückt. Der Jugendliche war nach Angaben der Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Das Fahrzeug kippte um und schlitterte auf dem Dach gegen einen Baum. Drei Menschen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 14. August, gegen 22.50 Uhr an der Neuen Bergstraße in Landsberg am Lech.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 16-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit in den dortigen Kreisverkehr ein. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit kippte das dreirädrige Fahrzeug um.

Anschließend schlitterte das Fahrzeug auf dem Dach weiter und prallte gegen einen Baum.

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Der 16-jährige Fahrer und die beiden weiteren Insassen hatten Glück: Alle drei Personen erlitten bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen.

Das Fahrzeug wurde dagegen erheblich beschädigt. Die Polizei geht von einem Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro aus.

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